Сотрудники АтомЭнергоСбыта стали призерами конкурса «Человек года Росатома-2022»

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»
Торжественная церемония награждения десятого юбилейного конкурса прошла в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 4 июля.
«Наша команда постоянно стремится к инновациям и разработке самых передовых технологических решений. Мы гордимся тем, что наши проекты получают высокие оценки и признание как со стороны клиентов, так и от экспертов в отрасли. Оценка наших IT-проектов показывает, что мы создаем и внедряем лучшие решения для цифровизации клиентских сервисов», – подчеркнул генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.
Проект Ильи Зотова включает в себя экосистему цифровых сервисов компании, которые направлены на повышение комфорта жизни людей и развитие компании. Благодаря проекту Евгения Абросенкова в АтомЭнергоСбыте внедрена система управления клиентским опытом на базе технологий искусственного интеллекта.
Для справки:
Конкурс «Человек года Росатома» проводится с целью обеспечения признания достижений лучших работников атомной отрасли. Критериями отбора являются значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей Росатома и профессиональные качества кандидатов.
Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»
Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»
Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»