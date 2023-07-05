Сотрудники АтомЭнергоСбыта стали призерами конкурса «Человек года Росатома-2022»

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

Торжественная церемония награждения десятого юбилейного конкурса прошла в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 4 июля.

«Наша команда постоянно стремится к инновациям и разработке самых передовых технологических решений. Мы гордимся тем, что наши проекты получают высокие оценки и признание как со стороны клиентов, так и от экспертов в отрасли. Оценка наших IT-проектов показывает, что мы создаем и внедряем лучшие решения для цифровизации клиентских сервисов», – подчеркнул генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Проект Ильи Зотова включает в себя экосистему цифровых сервисов компании, которые направлены на повышение комфорта жизни людей и развитие компании. Благодаря проекту Евгения Абросенкова в АтомЭнергоСбыте внедрена система управления клиентским опытом на базе технологий искусственного интеллекта.

Для справки:

Конкурс «Человек года Росатома» проводится с целью обеспечения признания достижений лучших работников атомной отрасли. Критериями отбора являются значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей Росатома и профессиональные качества кандидатов.

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»