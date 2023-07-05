Детям из многодетных семей с 17 июля начнут выдавать школьную форму в Тверской области

Комплектами формы обеспечиваются школьники с 1 по 11 классы Фото: ПТО

В Тверской области детям из многодетных семей с 17 июля начнут выдавать бесплатную школьную форму. Сформирован основной реестр получателей, в него включены 21 157 детей из многодетных семей и 678 детей из многодетных опекунских семей. На сегодняшний день пошито около 75% комплектов одежды.

Региональная мера поддержки больших семей реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени. Комплектами формы обеспечиваются школьники с 1 по 11 классы - дети из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более ребят до 18 лет. Также получить бесплатную школьную форму могут дети, чьи семьи уже утратили статус многодетных, но в которых старший ребенок (до 21 года) учится на дневном отделении в колледже или вузе.

Сейчас формируется дополнительный список учащихся, в который включаются имена тех, кто по каким-либо обстоятельствам не был внесен в основной реестр.