Сомнительные знакомые обокрали в Твери жительницу северной столицы

Женщину из Санкт-Петербурга ограбили сомнительные знакомые в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Выяснилось, что женщина выпивала в компании малознакомых мужчин, которые, применив к ней силу, похитили золотые украшения, мобильный телефон и банковскую карту. Ущерб составил 200 000 рублей

В ходе розыска полицейскими были установлены личности подозреваемых. Ими оказались жители Твери в возрасте 31 и 38 лет.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.