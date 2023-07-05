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НовостиПроисшествия5 июля 2023 12:34

Сомнительные знакомые обокрали в Твери жительницу северной столицы

Потерпевшая лишилась 200 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину из Санкт-Петербурга ограбили сомнительные знакомые в Твери

Женщину из Санкт-Петербурга ограбили сомнительные знакомые в Твери

Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Выяснилось, что женщина выпивала в компании малознакомых мужчин, которые, применив к ней силу, похитили золотые украшения, мобильный телефон и банковскую карту. Ущерб составил 200 000 рублей

В ходе розыска полицейскими были установлены личности подозреваемых. Ими оказались жители Твери в возрасте 31 и 38 лет.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.