В Тверской области введены в эксплуатацию газопроводы в Старицком и Вышневолоцком округах Фото: ПТО

В Тверской области введены в эксплуатацию новые объекты газоснабжения - газопроводы в Старицком и Вышневолоцком округах. Они построены по Программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы, которую реализует ПАО «Газпром».

Так, в 2023 году введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 46,6 км от деревни Черничено до деревни Нестерово Старицкого округа.

Возможность подключиться к природному газу получили 377 домовладений в деревнях Новое, Васильевское, Лопатино, Воеводино, Кучково, Броды, Бутово и Нестерово, а также объекты социальной инфраструктуры - школа, четыре библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт и предприятия малого и среднего бизнеса.

Подключено к природному газу первое домовладение в деревне Федово Вышневолоцкого округа. Для газификации населенного пункта построен внутрипоселковый газопровод протяженностью около 6 км. К природному газу подключено 41 домовладение. Ведется прием заявок на догазификацию.