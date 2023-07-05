В Калязинском округе начался ремонт дороги Талдом-Нерль Фото: ПТО

В Калязинском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт дороги первого класса Талдом-Нерль.

Ранее, в ходе посещения округа губернатор Игорь Руденя проинспектировал работы на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец и поручил привести ее в порядок за один год, а не за три, как планировалось ранее. Также, по просьбе жительницы поселка Капшино, поручил включить в программу дорожных работ дорогу Нерль-Скнятино.

Дорога Талдом-Нерль соединяет Тверскую и Московскую области, по ней можно проехать в Калязин, либо в Кимры и далее в Дубну. Здесь проходят четыре школьных и два пассажирских маршрута перевозок.

Контракт на ремонт заключен между заказчиком работ Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО «Технострой». Будут отремонтированы все 18,1 км дороги. Работы ведутся от границы с Московской областью. Сейчас на объекте выполнена расчистка полосы отвода.