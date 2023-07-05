Смоленский храм села Тысяцкое внесли в Карту порушенных святынь Тверской епархии

Смоленский храм в селе Тысяцкое. Фото: tbfond.ru

25 июня сотрудники Благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь во имя святого благоверного князя Михаила Тверского съездили в село Тысяцкое Кувшиновского района. Там они осмотрели Смоленский храм и поговорили о его судьбе с прихожанами, краеведами, представителями местной администрации.

Информация о храме будет размещена на сайте благотворительного фонда в рамках проекта "Карта порушенных святынь Тверской епархии".

"Каждый новый выезд к порушенным храмам позволяет увидеть и оценить их текущее состояние, выявить потребность в первоочередных противоаварийных работах, а также организовать сбор денежных средств на их восстановление", - сообщает благотворительный фонд.

Собственно этому и посвящён проект "Карта порушенных святынь" - создаётся реестр разрушенных храмов, в котором отражается информация о возможной помощи прихожан и граждан в их восстановлении. Как отмечают в благотвори тельном фонде, на территории Тверской епархии находится около 1000 храмов и часовен, нуждающихся в реконструкции, консервировании и ремонтных работах, более 280 полностью стерто с лица земли.