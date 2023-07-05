В Твери до 7 июля проходят военно-патриотические сборы для подростков Фото: администрация Твери

В Твери Федерация практической стрельбы Тверской области и волонтёрский штаб «Помощь Донбассу» проводят сборы по военно-патриотической и спортивной подготовке подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Мероприятие продлится до 7 июля.

Для участников проводят уроки мужества, лекции по военной истории России, основам безопасного и квалифицированного обращения с оружием, топографии и ориентировании на местности.

- С ребятами работают дипломированные тренеры и инструкторы Федерации практической стрельбы Тверской области, спортсмены высокого класса, сотрудники спецподразделений ФСБ, полиции, Росгвардии, преподаватели истории, координаторы и сотрудники Тверского волонтерского штаба «Помощь Донбассу», - сообщает администрация Твери.