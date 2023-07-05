В Твери капитально ремонтируют здания двух школ

Ход ремонта проинспектировал Алексей Огоньков Фото: администрация Твери

В Твери продолжается ремонт зданий школ №15 и №17. Ход работ происнпектировал глава города Алексей Огоньков.

Ремонт ведется по госпрограмме «Развитие образования» и федерального проекта «Новая школа».

В школе №15 на сегодняшний день подрядчиком полностью завершён ремонт кровли и устройство энергоэффективного вентилируемого фасада, заменены электропроводка, системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтирован спортзал, установлены пластиковые окна и новые двери, смонтированы противопожарные перегородки и подвесные потолки. Ведутся ремонт и облицовка главной входной группы, косметический ремонт кабинетов, монтаж сантехники и слаботочных систем.

- В рамках выездного проектного комитета мы проверяем ход ремонтных работ в шкодах №15 и №17 каждую неделю, - рассказал глава города Твери Алексей Огоньков. - Работы идут в соответствии с графиками.

- В здании МОУ СОШ №17 на улице Красина, где располагаются классы начальной школы, выполнены демонтажные работы, заменены аварийные балки и система отопления, ведётся ремонт фасада, замена электропроводки и устройство подвесных потолков. В здании средней школы на улице Мусорского подрядчиком проведены замена стояков отопления, водоснабжения и канализации, устройство системы вентиляции, укладка чернового пола. В настоящее время идёт замена розливов системы отопления, ремонт и облицовка полов и стен, устройство потолков, установка дверей, отделочные и электромонтажные работы, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.