Обрабатывающая промышленность лидирует по числу работников в Тверской области

О численности работников, занятых в различных сферах деятельности рассказал Тверьстат. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первом квартале 2023 года на предприятиях и в организациях Тверской области трудились около 347 тыс. человек. О численности работников, занятых в различных сферах деятельности рассказал Тверьстат.

Лидирующим видом деятельности по численности работников за первые три месяца 2023 года стала обрабатывающая промышленность. В данной сфере работает 74,7 тыс. человек - это каждый пятый трудящийся на предприятиях и организациях.

Второе место у сферы образования. Здесь работают 40,1 тыс. человек. На третьем месту по числу занятых сфера торговли и авторемонта - 38,1 тыс. человек.

А в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания зафиксирован наибольший рост числа сотрудников – почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года, отмечают в Тверьстате.