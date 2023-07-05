В Твери прошел массовый выход поденок

В Твери прошел массовый выход поденки Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери прошел массовый выход поденки. На мосту и набережных утром 5 июля осталась куча насекомых.

Массовый выход поденок обычно происходит летом, насекомые роятся, когда происходит встреча полов. Свой своеобразный "танец" поденки совершают в период размножения. После спаривания самцы погибают. Как раз их можно сейчас наблюдать в городе. А самки откладывают яйца прямо в воду, а потом тоже гибнут.

Часто мертвых поденок рыбаки используют как приманку для рыб. Для этого в период массового вылета по берегам расстилают пленку, чтобы потом проще было собрать прикорм.