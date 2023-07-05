Жителя Тверской области будут судить за нападение на инспекторов ДПС

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, 8 мая 2023 года пьяный мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию, ехал на мотоцикле в Максатихе и был замечен инспекторами ДПС. Нарушитель попытался скрыться, но был остановлен. Обвиняемый оказал инспекторам сопротивление, нанеся им удары по телу.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.