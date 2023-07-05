В Тверской области спасатели потушили лесной пожар

В Тверской области произошел лесной пожар Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сообщение о тлении в лесном массиве в районе деревни Толстики Бельского муниципального округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 4 июля.

На место убыли: отделения пожарно-спасательных частей №24, №42; оперативная группа Бельского пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа 4 пожарно-спасательного отряда, добровольная пожарная команда, арендаторы, предстаители администрации, лесничества.

- Угрозы населённым пунктам нет. В 20:36 объявлена локализация. В 22:40 - ликвидация пожара, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.