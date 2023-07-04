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НовостиОбщество4 июля 2023 19:16

Инспекторы ДПС экстренно доставили в больницу травмированного ребенка в Тверской области

Девочке дверью оторвало палец на руке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Инмпекторы ГИБДД доставили в больницу травмированного ребенка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инмпекторы ГИБДД доставили в больницу травмированного ребенка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инспекторы ДПС по Калининскому району старший лейтенант полиции Александр Капустин и старший лейтенант полиции Виктор Андреев, находясь на маршруте патрулирования в районе деревни Даниловское, откликнулись на просьбу о помощи женщины с ребёнком.

- Шестилетней девочке требовалась экстренная медицинская помощь в связи с травматической ампутацией фаланги пальца левой кисти. Травму ребёнок получил в деревне Володеево Калининского района в результате защемления руки металлической дверью, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

На служебном автомобиле со спецсигналами инспекторы оперативно доставили ребенка и маму в больницу.

Мама девочки поблагодарила сотрудников ГИБДД за неравнодушие и проявленную заботу.