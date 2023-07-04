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НовостиОбщество4 июля 2023 16:03

В шести детских лагерях Тверской области обнаружили некачественные продукты

Россельхознадзор проводит контроль качества поставок продукции в лагеря
Карина МАТВЕЕВА
Не всё молоко полезно!

Не всё молоко полезно!

Фото: Тимур ХАНОВ.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили продукты, поставляемые в детские летние лагеря Тверской области. Как сообщает ведомство, в шести летних лагерях была обнаружена продукция, не соответствующая критериям качества и безопасности.

В загородный лагерь Кимрского района поставили 23 кг «Голландского» сыра производства Республики Татарстан. Он был изготовлен из обезжиренного пастеризованного молока, из объёма которого невозможно получить такой объём готового сыра, поэтому происхождение части сырья неизвестно.

В оздоровительно-образовательный лагерь Рамешковского района поступило 120 кг пастеризованного молока от производителя из Краснодарского края. Экспертиза выявила необоснованно продлённый производителем срок годности сырья, используемого для производства молока.

Также в лагерь поставили 37 кг «Лопатки свиной» одного из мясокомбинатов. Продукция была выработана из нелогичного объёма сырья, поэтому подтвердить качество и безопасность её было невозможно.

– «По всем выявленным фактам Управлением направлены письма в адреса хозяйствующих субъектов-получателей об изъятии из оборота некачественной продукции», – сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям.