Обвинение в убийстве предъявлено мужчине, зарезавшему парня в Бобачёвской роще Твери

Обвиняемый находится под стражей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уроженцу Орска 2000 года рождения, ныне жителю Твери, предъявлено обвинение в убийстве 22-летнего молодого человека в Бобачёвской роще. Мужчина обвиняется по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое из хулиганских побуждений).

Напомним, по версии следствия, поздним вечером 25 июня 2023 года мужчина сначала вступил в конфликт а потом и напал с ножом на незнакомого ему молодого человека. Всё произошло в Бобачёвской роще, в районе дома 102а по улице Склизкова. Раненому парню вызвали "скорую", но в больнице он скончался.

Как сообщала ранее прокуратура, подозреваемый уже имеет судимость за разбой.

На момент ареста было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Но, поскольку потерпевший скончался, дело было переквалифицировано.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя городского отдела Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения - заключение под стражу. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства. Ход расследования также поставлен на контроль прокуратурой Московского района Твери.