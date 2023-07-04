Частица мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, передана храму Минской семинарии

Фото: Тверская епархия.

2 июля в тверском соборе Вознесения Господня представителю Белорусской православной церкви — проректору по воспитательной работе Минской духовной семинарии иеромонаху Агафангелу (Будишину) была передана частица мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского.

Частицу мощей передали по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. Святыня предназначается для иконы священномученика Фаддея, написанной специально для семинарского Трёхсвятительского храма.

Как сообщает Тверская епахия, в 1898-1900 годах священномученик Фаддей нёс послушание инспектора и преподавателя Минской духовной семинарии. Поэтому его память особо почитается там.