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НовостиОбщество4 июля 2023 15:17

Частица мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, передана храму Минской семинарии

Частица мощей предназначается для иконы святого, написанной для семинарского Трёхсвятительского храма
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Фото: Тверская епархия.

Фото: Тверская епархия.

2 июля в тверском соборе Вознесения Господня представителю Белорусской православной церкви — проректору по воспитательной работе Минской духовной семинарии иеромонаху Агафангелу (Будишину) была передана частица мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского.

Частицу мощей передали по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. Святыня предназначается для иконы священномученика Фаддея, написанной специально для семинарского Трёхсвятительского храма.

Как сообщает Тверская епахия, в 1898-1900 годах священномученик Фаддей нёс послушание инспектора и преподавателя Минской духовной семинарии. Поэтому его память особо почитается там.