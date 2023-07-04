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НовостиОбщество4 июля 2023 14:33

В Тверской области работодателям компенсируют затраты на мероприятия по охране труда

На это в 2023 году будет направлено более 126 миллионов рублей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Работодателям компенсируют затраты на предупредительные меры по охране труда.

Работодателям компенсируют затраты на предупредительные меры по охране труда.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверское областное отделение Социального фонда России компенсирует работодателям затраты на предупредительные меры по охране труда. В этом году на эти цели планируется направить более 126 миллионов рублей.

Как сообщает ведомство, к мероприятиям по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний относятся медосмотры работников, приобретение средств индивидуальной защиты для персонала и аптечек, проведение спецоценки условий труда, обучение по охране труда, - организация санаторно-курортного лечения работников вредных производств и предпенсионеров и некоторые другие мероприятия.

Размер компенсации составляет 20% от общего объёма страховых взносов, уплаченных работодателем. Но компенсация может быть увеличена до 30% при условии направления на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен до 1 августа 2023 года направить заявление в Тверское Отделение Социального Фонда России.