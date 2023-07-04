В Тверской области работодателям компенсируют затраты на мероприятия по охране труда

Работодателям компенсируют затраты на предупредительные меры по охране труда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверское областное отделение Социального фонда России компенсирует работодателям затраты на предупредительные меры по охране труда. В этом году на эти цели планируется направить более 126 миллионов рублей.

Как сообщает ведомство, к мероприятиям по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний относятся медосмотры работников, приобретение средств индивидуальной защиты для персонала и аптечек, проведение спецоценки условий труда, обучение по охране труда, - организация санаторно-курортного лечения работников вредных производств и предпенсионеров и некоторые другие мероприятия.

Размер компенсации составляет 20% от общего объёма страховых взносов, уплаченных работодателем. Но компенсация может быть увеличена до 30% при условии направления на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен до 1 августа 2023 года направить заявление в Тверское Отделение Социального Фонда России.