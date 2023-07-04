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НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:34

Жительница Твери лишилась денег, пока искала попутчиков в Анапу

Ущерб составил 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина лишилась 20 000 рублей

Женщина лишилась 20 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 34-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что через сервис поиска попутчиков нашла автомобиль для поездки из Москвы в Анапу. Под видом водителя заявительнице в мессенджер написала девушка по имени Алина, которая согласилась отвезти тверичанку по указанному маршруту за 5 000 рублей.

Для бронирования поездки девушка прислала ссылку, потерпевшая ввела реквииты карты и лишилась 20 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.