Жительница Твери лишилась денег, пока искала попутчиков в Анапу

Женщина лишилась 20 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полицию обратилась 34-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что через сервис поиска попутчиков нашла автомобиль для поездки из Москвы в Анапу. Под видом водителя заявительнице в мессенджер написала девушка по имени Алина, которая согласилась отвезти тверичанку по указанному маршруту за 5 000 рублей.
Для бронирования поездки девушка прислала ссылку, потерпевшая ввела реквииты карты и лишилась 20 000 рублей.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.