Жительница Твери лишилась денег, пока искала попутчиков в Анапу

Женщина лишилась 20 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 34-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что через сервис поиска попутчиков нашла автомобиль для поездки из Москвы в Анапу. Под видом водителя заявительнице в мессенджер написала девушка по имени Алина, которая согласилась отвезти тверичанку по указанному маршруту за 5 000 рублей.

Для бронирования поездки девушка прислала ссылку, потерпевшая ввела реквииты карты и лишилась 20 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.