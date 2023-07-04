С начала 2023 года молодежь Тверской области более 24 тысяч раз воспользовалась "Пушкинской картой"

К посещению было организовано порядка 1000 мероприятий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области продолжается реализация федерального проекта «Пушкинская карта». С начала 2023 года зафиксировано более 24 тысяч посещений 940 мероприятий в учреждениях культуры региона по «Пушкинской карте». Показатели выше аналогичного периода прошлого года.

Всего за время действия программы, с 2021 года, почти 70 тысяч человек стали участниками свыше 2700 культурных событий Верхневолжья.

«Пушкинская карта» расширяет возможности для культурного развития молодежи от 14 до 22 лет. В Тверской области по «Пушкинской карте» можно посетить мероприятия в федеральных, государственных, муниципальных и частных учреждениях культуры. Это спектакли, выставки, концерты, экскурсии, творческие встречи, кинофильмы, обучающие, познавательные и праздничные программы.