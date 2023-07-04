В Тверской области трое браконьеров застрелили четырех лосей

Браконьеров подозревают в убийстве четырех лосей Фото: УМВД России по Тверской области

В деревне Алабузино Бежецкого района сотрудники полиции обнаружили автомобиль "Шевроле Нива" с тушей лося в салоне.

По подозрению в незаконной охоте были задержаны 34 и 45-летние жители города Бежецк и 61-летний житель Бежецкого района. С места происшествия полицейскими обнаружен и изъят карабин с магазином, тепловизор, патроны, топор, резиновые сапоги, две рации, лебедка с тросом и веревкой, гильзы.

- Сотрудниками полиции установлена причастность организованной группы к совершению еще трех эпизодов аналогичной противоправной деятельности на территории Бежецкого района. Общий ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области, составил порядка 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В ходе обыска по месту жительства у 45-летнего жителя Бежецка, который ранее привлекался к уголовной ответственности, изъят карабин марки «Вепрь 308» с прибором для прицельной стрельбы, прибор для бесшумной стрельбы.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. 45-летний подозреваемый взят под стражу, еще двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.