В Тверской области предпринимателям-агрономам раздали грантов на сумму 23,5 миллиона рублей

Гранты на общую сумму 23,5 млн рублей получили индивидуальные предприниматели в сфере АПК Фото: ПТО

В тверском Центре «Мой бизнес» вручили сертификаты победителям регионального конкурса предоставления грантов «Агростартап».

Конкурс организован в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По итогам конкурсного отбора гранты на общую сумму 23,5 млн рублей получили индивидуальные предприниматели, реализующие различные проекты в АПК. Это Ольга Тополева-Солдунова из Калининского округа и Елена Кузьменко из Старицкого округа (разведение крупного рогатого скота молочного направления), Николай Иноземцев из Кимрского округа (разведение крупного рогатого скота мясного направления), Евгений Слесаренко из Калязинского округа (выращивание клубники), Алексей Бударов из Рамешковского округа (картофелеводство), Надежда Шмарова из Осташковского округа (разведение овец), Дмитрий Зонтов из Ржевского округа (пчеловодство).

На полученные деньги агрономы смогут приобрести технику и оборудование, сельскохозяйственных животных, провести строительство и реконструкцию производственных помещений.

В 2023 году на предоставление «Агростартапов» заложено 28,3 млн рублей. В настоящее время Минсельхоз Тверской области объявил конкурс на проведение очередного отбора.