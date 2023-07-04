В Тверской области 257 многодетных семей получили поддержку на газификацию домов Фото: ПТО

В Тверской области продолжается работа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. Одной из категорий жителей, которые могут получить региональную поддержку при газификации, являются многодетные семьи. С начала года поддержкой воспользовались 257 семей, в которых воспитывается трое и более детей.

По решению губернатора Игоря Рудени независимо от уровня доходов большие семьи могут получить до 300 тыс. рублей. На эти средства многодетные семьи могут не только проводить работы по подготовке газового оборудования на своем участке (как все льготные категории граждан), но и по проводке отопления в доме.

По вопросам получения финансовой помощи на газификацию необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства.