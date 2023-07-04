Двухлетняя девочка утонула в пруду в Тверской области

Двухлетняя девочка утонула в пруду Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 4 июля в деревне Вашутино Калининского округа Тверской области.

В пруду утонула двухлетняя девочка. Тело из воды вытащил отец, реанимационные мероприятия не помогли. Ребенок погиб.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту ЧП проводится проверка.

На месте происшествия работают следователь и криминалист Следственного комитета, прокурор Калининского района Фуад Гасанов, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего.

- Видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в региональном СКР.

Ход проверки контролирует прокуратура.