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НовостиОбщество4 июля 2023 10:25

Житель Ржева умышленно разбил лобовое стекло и помял капот чужой иномарки

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На подозреваемого завели уголовное дело

На подозреваемого завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции Ржева обратилась 23-летняя жительница Московской области и сообщила, что неизвестный умышленно повредил лобовое стекло и помял капот на ее автомобиле "Тойота". Ущерб составил 107 000 рублей. Машина была припаркована у дома в деревне Успенское Ржевского округа.

Участковый установил, что машину повредил ранее судимый 35-летний местный житель из неприязни к владельце автомобиля.

По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.