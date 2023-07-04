Житель Ржева умышленно разбил лобовое стекло и помял капот чужой иномарки

На подозреваемого завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции Ржева обратилась 23-летняя жительница Московской области и сообщила, что неизвестный умышленно повредил лобовое стекло и помял капот на ее автомобиле "Тойота". Ущерб составил 107 000 рублей. Машина была припаркована у дома в деревне Успенское Ржевского округа.

Участковый установил, что машину повредил ранее судимый 35-летний местный житель из неприязни к владельце автомобиля.

По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.