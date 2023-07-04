В Никольском храме Кашинского благочиния установлен крест и перекрыта кровля Фото: Кашинское благочиние

В июне в храме святителя Николая Чудотворца села Большие Сетки Кашинского городского округа добровольцы проекта «Общее дело» провели конструкцию консервационной кровли, а также изготовили и установили крест на колокольне.

Настоятелем храма в честь Сошествия Святого Духа села Верхняя Троица протоиереем Александром Любавиным был отслужен молебен с акафистом.

После окончания работ часть добровольцев приняла участие в праздновании 655-летия преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 75-летия возвращения её святых мощей Русской Православной Церкви.