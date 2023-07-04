В Тверской области по требованию прокуратуры ремонтируют участок трассы "Балтия"

Участок трассы "Балтия" ремонтируют по требованию прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

Ржевской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что на участке дорожного покрытия трассы М-9 «Балтия», пролегающей по территории Ржевского округа, имеются выбоины, колеи и проломы.

В отношении должностного лица филиала «Ржев» АО «Мототрест-Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.

Прокуратурой внесено представление руководителю ФКУ Упрдор «Россия», в настоящее время проводится капитальный ремонт дороги.