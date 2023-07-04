В Тверской области раскрыто уголовное дело об убийстве 28-летней давности

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1973 года рождения. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 26 октября 1994 года в квартире дома на бульваре Гусева в Твери, совместно с несовершеннолетним братом и четырьмя знакомыми мужчина распивал спиртные напитки. Произошла ссора, подросток толкнул одного из собутыльников, тот упал и потерял сознание. Посчитав пострадавшего мертвым, мужчина с братом и знакомым убили двух женщин-свидетельниц, после чего очнулся пострадавший. Его ударили ножом в грудь, а квартиру подожгли.

Уголовное преследование в отношении одного из мужчин прекращено, в связи с истечением сроков давности совершенного преступления. Материал в отношении другого фигуранта выделен в отдельное производство, следствие продолжается.

- В рамках работы по анализу и раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, при изучении материалов данного уголовного дела была проведена колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления. Благодаря оперативности и слаженности работы правоохранительных ведомств, в 2022 году были задержаны лица, причастные к совершению преступления. Установлено и допрошено свыше 15 свидетелей, проведены осмотры мест происшествий, ряд судебных экспертиз, - отметил руководитель следственного управления СК России по Тверской области генерал-майор юстиции Альберт Кизимов.

С обвинительным заключением прокуратуры уголовное дело передано в суд на рассмотрение.