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НовостиОбщество4 июля 2023 6:30

В лесу под Тверью поспела черника

Жители сообщают, что ягод очень много
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В лесах Тверской области поспела черника Фото: VK/ТИА/Сергей Поспелов

В лесах Тверской области поспела черника Фото: VK/ТИА/Сергей Поспелов

В лесах Тверской области поспела черника. По словам жителей, ягод в лесу очень много.

Несколько ведер и банок ягод собрал местный житель, грибник и ягодник Сергей Поспелов. Фотоотчет собранного урожая он прислал в группу ТИА в соцсети.

В комментариях под постом подписчики делятся ответными фотографиями. Некоторые отмечают, что ягода еще не совсем спелая и можно подождать до сборов еще недельку.

Но ждать ягодники не хотят - активно собирают и продают дары леса. К примеру, стакан черники 0,2 л стоит 150 рублей, столько же стоит скромный лоточек мелких лисичек.