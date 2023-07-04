В лесу под Тверью поспела черника

В лесах Тверской области поспела черника Фото: VK/ТИА/Сергей Поспелов

В лесах Тверской области поспела черника. По словам жителей, ягод в лесу очень много.

Несколько ведер и банок ягод собрал местный житель, грибник и ягодник Сергей Поспелов. Фотоотчет собранного урожая он прислал в группу ТИА в соцсети.

В комментариях под постом подписчики делятся ответными фотографиями. Некоторые отмечают, что ягода еще не совсем спелая и можно подождать до сборов еще недельку.

Но ждать ягодники не хотят - активно собирают и продают дары леса. К примеру, стакан черники 0,2 л стоит 150 рублей, столько же стоит скромный лоточек мелких лисичек.