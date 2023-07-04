В Бежецке произошел пожар в двухквартирном жилом доме

Спасатели тушили пожар в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в Молодежном переулке в Бежецке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 18:22 вечера 3 июля.

На место выезжали спасатели ПСЧ-22.

- В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади, уничтожена деревянная пристройка, обгорел припаркованный автомобиль "Hover CUV". Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

В 19:39 возгорание было ликвидировано.