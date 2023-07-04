Глава СК поручил доложить о расследовании убийства мужчины в Бобаческой роще Твери

Глава СК поручил доложить о расследовании убийства мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тверской области Альберту Кизимову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах убийства жителя Твери.

По версии следствия, 26 июня 2023 года на улице Склизкова в Бобачевской роще Твери мужчина, 2000 года рождения, ударил ножом 22-летнего местного жителя, который гулял в парке. От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении. Нападавшего задержали и заключили под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Следственными органами СУ СК России по Тверской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.