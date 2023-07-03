Жителей Тверской области приглашают на онлайн-программу к 80-летию начала Курской битвы

Ветераны Курской битвы поделятся своими воспоминаниями. Фото: пресс-служба Музея Победы.

Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу к 80-летию начала Курской битвы.

«Музей Победы представляет виртуальную программу, посвящённую одной из наиболее ярких страниц летописи Великой Отечественной войны — героической победе Красной армии в Курской битве, в результате которой рухнули планы летней наступательной операции вермахта «Цитадель» и немецкие войска окончательно утратили наступательную стратегическую инициативу», – рассказывает пресс-служба Музея Победы.

В день начала Курской битвы, 5 июля, интернет-пользователи смогут увидеть большую виртуальную выставку «Закат Цитадели», которая расскажет историю большой подготовительной работы к боям на Курском выступе и хронологию грандиозной битвы на Курской дуге.

Также виртуальные гости посетят диораму «Курская битва» и посмотрят видео-интервью с участниками сражения на Курской дуге. Своими воспоминаниями о боевых буднях и фронтовом быте, о самых тяжёлых моментах расскажут минометчик сержант Алексей Петрович Кузнецов, санинструктор санитарного взвода старший сержант Мария Михайловна Рохлина, командир огневого взвода гвардии лейтенант Павел Васильевич Гладков. Программа будет доступна на сайте музея. 6+