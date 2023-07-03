В Твери благоустроили парк на улице Хромова

Территорию для благоустройства выбирали сами жители Фото: администрация Твери

В Твери завершены работы по благоустройству зоны отдыха на улице Хромова. Работы проводились в два этапа в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Территорию для обустройства парка выбрали сами горожане во время рейтингового голосования. В 2022 году началсяремонт. Были проведены: вертикальная планировка территории, работы по укреплению береговой линии и устройство пешеходных переходов через ручей Соминка, укладка брусчатки на пешеходных дорожках, установка опор наружного освещения и малых архитектурных форм, устройство газона и бетонных покрытий детской и спортивной зон.

- На втором этапе организованы детская игровая и спортивная площадки с устройством резинового покрытия, установлены малые архитектурные формы и две уличные беседки для отдыха и занятий йогой. В сквере работает система охранного телевидения с 38 камерами наружного видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба администрации Твери.