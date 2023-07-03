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НовостиОбщество3 июля 2023 14:40

В Тверской области не выявлено ни одного очага тления торфа

Спасатели МЧС ведут ежедневный мониторинг
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В регионе ведется ежедневный мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В регионе ведется ежедневный мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На территории Тверской области региональным МЧС ведется ежедневный мониторинг лесных массивов и торфяных месторождений.

3 июля 13 мобильными группами обследованы территории Калининского, Конаковского и Кимрского муниципальных округов, применялась техника высокой проходимости. Очагов тления торфа не выявлено.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает гражданам правила поведения в лесу. Ведомство продолжает работу в режиме повышенной готовности.