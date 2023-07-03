Предприятия Тверской области стали партнёрами профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее» Фото: Александр ЖМУЛИН

3 июля в мультимедийном парке «Россия - моя история» в Твери состоялся второй этап подписания соглашений о сотрудничестве между региональным оператором Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» и партнёрами проекта - работодателями Верхневолжья.

Всероссийский профориентационный проект для школьников 6-11 классов «Билет в будущее» объединяет органы государственной власти, бизнес-сообщество, СМИ, экспертов и волонтеров, педагогов, учеников и их родителей.

Задачу развивать сотрудничество предприятий Верхневолжья со школами и колледжами региона поставил губернатор Игорь Руденя.

В соответствии с заключенными соглашениями работодатели региона будут оказывать поддержку, которая поможет обучающимся и их родителям узнать новые тенденции на рынке труда.

В 2023 году в проекте «Билет в будущее» зарегистрировались более 500 педагогов-навигаторов и более 10 000 школьников Тверской области.