Тверская область оказалась на 28-м месте рейтинга качества дорог

Верхневолжье на 28-м месте рейтинга российских регионов по качеству дорог. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская область оказалась на 28-м месте рейтинга российских регионов по качеству дорог. 59% региональных и межмуниципальных дорог у нас соответствует нормативным требованиям, 41% - не соответствует.

Плотность автодорог с твердым покрытием в Тверской области составляет 256,9 километра на 1000 кв. километров территории.

Таковы данные исследования, проведённого специалистами "РИА Рейтинг". Аналитики отмечают, что в стране только чуть более половины автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям.

Лидером по количеству хороших дорог является Москва (97,6% дорог, отвечающих нормативным требованиям). Последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область(13,3% магистралей соответствуют требованиям).

Отметим, согласно исследованию, в Тверской области дороги лучше, чем почти во всех в ближайших к нам регионах. В Смоленской, Вологодской, Псковской, Новгородской и Ярославской областях нормам соответствуют от 34,8 до 55,5 процентов дорог. Обогнала нас лишь Московская область. В Подмосковье в хорошем состоянии находится 70,9% дорог (10-е место рейтинга).