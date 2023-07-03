В Твери заместителя гендиректора предприятия обвиняют в коммерческом подкупе

Заместителя гендиректора общества обвиняют в коммерческом подкупе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери в суд направлено уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего заместителя генерального директора предприятия (п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Расследование проводилось Заволжским межрайонным следственным отделом Твери.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемая получила миллион рублей от директора коммерческой организации в качестве коммерческого подкупа. Деньги передавались за лоббирование интересов организации при исполнении контрактов по сбору и транспортирование твердых коммунальных отходов.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры будет рассмотрено в Пролетарском районном суде.