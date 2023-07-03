Калининские госавтоинспекторы в выходные остановили трех пьяных водителей

Нарушители привлечены к ответственности Фото: Калининская Госавтоинспекция

За выходные на территории Калининского округа прошли проверки водителей мототехники и профилактический рейд "Контроль трезвости". За время проверок было остановлено три водителя с признаками опьянения и два водителя не имеющих водительского удостоверения, один из которых несовершеннолетний.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Калининского района призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.