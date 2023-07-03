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НовостиОбщество3 июля 2023 13:59

В Тверской области проходит отбор участников конкурса «Лучшее семейное подворье»

Фоторепортажи о семейных хозяйствах участников финала будут представлены на голосование
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
При оценке подворий будут учитывать наличие в хозяйстве животных, различных насаждений, построек, техники.

При оценке подворий будут учитывать наличие в хозяйстве животных, различных насаждений, построек, техники.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 15 августа в Тверской области проходит отбор семей - кандидатов на участие в конкурсе для многодетных «Лучшее семейное подворье».

Принять участие в состязании могут семьи, в которых воспитывается трое и больше несовершеннолетних детей (до 18 лет). Семья должна иметь собственное приусадебное хозяйство. Кроме того, все члены семьи должны быть гражданами РФ и проживать в Тверской области не менее 5 лет.

«При оценке подворий муниципальные организационные комитеты учитывают наличие в хозяйстве животных, различных насаждений, построек, обрабатывающей техники. Для определения лучших также рассматриваются фотографии с описанием подворья», - сообщает VK-cтраничка регионального Минсемьи «Тверская семья» .

На страничке «Тверская семья» на голосование будут представлены фоторепортажи о семейных хозяйствах участников финала. Победители народного голосования получат дополнительные баллы, которые учтут при подведении итогов.

Результаты конкурса традиционно станут известны в ноябре. За первое место в качестве приза предусмотрен пассажирский микроавтобус. Семья, занявшая второе место, получит легковой автомобиль. А участники, которые станут третьими – комплект бытовой техники и инструментов.