Одиннадцать педагогов в Тверской области получат поддержку по программе «Земский учитель»

Педагоги, переехавшие работать в сельские школы, получают выплату. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Тверской области в рамках федеральной программы «Земский учитель», введённой ещё в 2020 году по инициативе Президента России Владимира Путина, будет трудоустроено одиннадцать педагогов – учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории и обществознания, географии, биологии и физики.

Земским учителям, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек, предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей.

К началу нового учебного года в Зубцовском, Конаковском, Осташковском, Кимрском, Кашинском, Пеновском, Вышневолоцком, Удомельском округах ожидают квалифицированных педагогов, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

О том, как развивается отрасль образования в регионе, рассказал губернатор Игорь Руденя в традиционном отчёте перед депутатами Законодательного собрания.