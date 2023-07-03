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НовостиОбщество3 июля 2023 12:41

Творог из Тверской области не прошел проверку качества

Продукт был отобран в детском саду областного центра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молочный продукт оказался фальсификатом

Молочный продукт оказался фальсификатом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по заявке Управления Россельхознадзора проверили образец творога 9%.

Продукт был произведен в Верхневолжье. Проба отобрана в одном из детских садов Твери.

В ходе исследований установлено, что в составе творога содержатся растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукта, а также недопустимый консервант - сорбиновая кислота.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.