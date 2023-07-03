В филиал Фонда "Защитники Отечества" в Тверской области поступило 450 обращений

Все заявки приняты в работу Фото: ПТО

За месяц работы в региональный филиал Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" поступило более 450 обращений от 360 человек. Большая часть вопросов касалась предоставления мер социальной поддержки, оформления документов и получения статуса ветерана боевых действий, оказания бытовой помощи. Все заявки приняты в работу.

- Уже есть первые защитники Отечества, которым мы помогли с оформлением удостоверения ветерана боевых действий и всех соответствующих мер социальной поддержки. Кому-то помогли с устройством ребенка в детский сад, в летний оздоровительный лагерь, поступлением в образовательное учреждение, кому-то с решением бытовых вопросов, - рассказала руководитель филиала Ирина Петрова.

Областной филиал Фонда "Защитники Отечества" работает по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, дом 48. Время работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, телефон - (4822) 45-28-80.