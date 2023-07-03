Двух молодых людей задержали в лесу под Тверью, когда они делали закладки

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Калининскому району в ходе патрулирования в лесу вблизи Рябеевского шоссе были замечены подозрительные молодые люди. Парни не смогли пояснить, что они делают в лесу ночью, поэтому их доставили в полицию.

В ходе личного досмотра у 19-летнего жителя Твери полицейские обнаружили и изъяли 21 полимерный свёрток с веществом. Второй товарищ пояснил, что в свёртках - наркотики, которые надо было разложить по закладкам в лесу.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.