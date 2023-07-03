В Тверской области по требованию прокуратуры закуплены жизненно важные лекарства для льготников

Препараты для льготников закуплены. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Тверской области проверила исполнение законодательства о лекарственном обеспечении льготной категории граждан и выявила нарушение.

Региональное Министерство здравоохранения долгое время не приобретало жизненно важных лекарственных препаратов.

«В целях устранения выявленных нарушений Прокуратура внесла представление руководителю регионального Министерства здравоохранения, по результатам рассмотрения которого закуплены жизненно важные лекарственные препараты на сумму свыше 6 миллионов рублей», – сообщает Прокуратура Тверской области.