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НовостиПроисшествия3 июля 2023 9:43

В Тверской области мужчина предстанет перед судом за совершение смертельного ДТП

В аварии погиб пассажир автомобиля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину будут судить за совершение смертельного ДТП

Мужчину будут судить за совершение смертельного ДТП

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении 63-летнего жителя Вологодской области. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 17 апреля 2023 года обвиняемый, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на дороге Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Погиб мужчина-пассажир.

Уголовное дело будет направлено в Вышневолоцкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.