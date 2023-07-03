На западе Тверской области реконструируют дорогу Большое Эскино-Трестино-Жданово

Дорога соединит между собой три федеральные трассы Фото: ПТО

На западе Тверской области реконструируют дорогу, которая соединит между собой три федеральные трассы - М-9, М-10 и М-11, а также повысит транспортную доступность истока Волги и озера Селигер в Осташковском городском округе.

В состав транспортной хорды входит межмуниципальная дорога Большое Эскино - Трестино - Жданово. В течение трех лет, с 2023 по 2025, будет реконструировано 40 км трассы.

Сейчас в работе участок между населенными пунктам Пухтина Гора и Иванов Двор протяженностью 8,1 км. Дорога пойдет в обход Пухтиной Горы. Здесь будет построен новый участок протяженностью 900 м.

Подрядной организацией ООО ТК "Руслан-1" ведется отсыпка земляного полотна, устройство песчано-подстилающего слоя, щебоснования, кюветов, надвижка растительного слоя, засев трав и другие.