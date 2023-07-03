В Тверской области один человек заболел клещевым энцефалитом

В Тверской области клещи покусали более 3000 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

По данным ведомства на 30 июня, в регионе зарегистрировано 3068 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей. Среди обратившихся - 1018 детей.

- Зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым боррелиозом и один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом у непривитого взрослого, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Специалисты напоминают, при обнаружении присасывания клеща, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.