По требованию прокуратуры в Красном Холме организован новый автобусый маршрут

По требованию прокуратуры организован автобусный маршрут в Красном Холме Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Краснохолмского района по обращению местных жителей проведена проверка. Установлено, что в администрацию муниципального округа неоднократно поступали обращения от родителей воспитанников детского сада о возможности организации маршрута городского транспорта "Автовокзал - МБДОУ детский сад №2 "Солнышко". Воспитанники детского сада живут далеко от учреждения, добираться не удобно. Однако меры органами власти не принимались.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление. На администрацию возложены обязанности по организации муниципального маршрута и регулярных перевозок.