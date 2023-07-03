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НовостиОбщество3 июля 2023 7:27

По требованию прокуратуры в Красном Холме организован новый автобусый маршрут

Об этом просили родители воспитанников детского сада
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры организован автобусный маршрут в Красном Холме

По требованию прокуратуры организован автобусный маршрут в Красном Холме

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Краснохолмского района по обращению местных жителей проведена проверка. Установлено, что в администрацию муниципального округа неоднократно поступали обращения от родителей воспитанников детского сада о возможности организации маршрута городского транспорта "Автовокзал - МБДОУ детский сад №2 "Солнышко". Воспитанники детского сада живут далеко от учреждения, добираться не удобно. Однако меры органами власти не принимались.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление. На администрацию возложены обязанности по организации муниципального маршрута и регулярных перевозок.