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НовостиОбщество3 июля 2023 6:06

В Тверской области женщина незаконно зарегистрировала в квартире пятерых иностранцев

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительница Тверской области незаконно регистрировала в квартире мигрантов

Жительница Тверской области незаконно регистрировала в квартире мигрантов

Фото: Татьяна Коркина

33-летняя жительница Конаково за денежное вознаграждение согласилась нарушить закон и незаконно поставила на миграционный учёт в своей квартире пятерых мужчин - граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Фактически собственница не намеревалась предоставлять им квартиру.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. За фиктивную постановку на учет иностранцев ей грозит до трех лет лишения свободы.