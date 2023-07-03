В Тверской области женщина незаконно зарегистрировала в квартире пятерых иностранцев

Жительница Тверской области незаконно регистрировала в квартире мигрантов Фото: Татьяна Коркина

33-летняя жительница Конаково за денежное вознаграждение согласилась нарушить закон и незаконно поставила на миграционный учёт в своей квартире пятерых мужчин - граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Фактически собственница не намеревалась предоставлять им квартиру.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. За фиктивную постановку на учет иностранцев ей грозит до трех лет лишения свободы.