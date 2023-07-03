Жительница Тверской области отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей

Мошенники звонили женщине под видом сотрудников полиции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Редкинское отделение полиции в Конаковском округе обратилась местная жительница и сообщила, что мошенники обманули ее на 2,5 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что женщине поступали звонки с абонентских номеров, зарегистрированных в Томской и Воронежской областях. Под видом сотрудников полиции звонившие убедили потерпевшую, что ее хотят обмануть.

Женщина оформила кредит и перечислила деньги на 11 разных счетов, названных аферистами, а потом обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.