За сутки в Тверской области произошло пять пожаров

В Тверской области спасатели потушили пять пожаров за сутки
Фото: Мария ОСИПОВА
За сутки 2 июля на территории Тверской области произошло пять техногенных пожаров.
На ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались шесть раз.
Группа специальных взрывных работ уничтожила артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в Конаковском округе.
Происшествий на воде не зарегистрировано.
ГУ МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны работают в режиме повышенной готовности.