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НовостиОбщество3 июля 2023 5:52

За сутки в Тверской области произошло пять пожаров

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области спасатели потушили пять пожаров за сутки

В Тверской области спасатели потушили пять пожаров за сутки

Фото: Мария ОСИПОВА

За сутки 2 июля на территории Тверской области произошло пять техногенных пожаров.

На ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались шесть раз.

Группа специальных взрывных работ уничтожила артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в Конаковском округе.

Происшествий на воде не зарегистрировано.

ГУ МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны работают в режиме повышенной готовности.