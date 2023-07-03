За сутки в Тверской области произошло пять пожаров

В Тверской области спасатели потушили пять пожаров за сутки Фото: Мария ОСИПОВА

За сутки 2 июля на территории Тверской области произошло пять техногенных пожаров.

На ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались шесть раз.

Группа специальных взрывных работ уничтожила артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в Конаковском округе.

Происшествий на воде не зарегистрировано.

ГУ МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны работают в режиме повышенной готовности.